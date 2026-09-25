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Нападение в монастыре в Ярославе: у задержанного украинца выявили психические расстройства

19:00 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Нападение в монастыре в Ярославе: у задержанного украинца выявили психические расстройства Фото: у задержанного в Польше украинца обнаружили психические расстройства (Getty Images)
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Задержанному после нападения на монастырь в польском Ярославе 31-летнему украинцу не могут объявить подозрение и провести допрос из-за состояния его психического здоровья.

Об этом заявила спикер окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24.

Психиатры установили у гражданина Украины Игоря М. признаки психического заболевания в виде острых и многоформных психотических расстройств. По словам спикера прокуратуры, проведение любых следственных действий с его участием в ближайшее время исключено.

"Текущее психическое состояние Игоря М. не позволяет ему участвовать в процессуальных действиях из-за усиленных психотических симптомов, состояния сильного психомоторного возбуждения, растерянности мышления и отсутствия логической связи", - подчеркнула Тацюх-Курасевич.

Она подчеркнула, что мужчина нуждается в назначении срочного антипсихотического лечения. В настоящее время задержанный находится под наблюдением в психбольнице.

Арест в стенах больницы

Несмотря на состояние здоровья подозреваемого, правоохранители готовят необходимые юридические шаги. Районная прокуратура готовит обращение в суд с ходатайством о применении меры пресечения.

Следователи будут настаивать на содержании под стражей сроком три месяца. В случае удовлетворения ходатайства судом 31-летний украинец будет находиться под временным арестом непосредственно в условиях психбольницы.

Напомним, польская прокуратура выдвинула обвинение украинцу за нападение с ножом в монастыре.

Подозреваемому инкриминируют убийство священника, покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Отметим, ножевое нападение на территории монастыря в польском городе Ярослав произошло утром 24 сентября. Полиция задержала подозреваемого украинца непосредственно после нападения.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на события в монастыре. Он осудил преступление и отметил необходимость его тщательного расследования.

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