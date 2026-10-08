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Нападение на монастырь в Ярославе: 31-летний украинец признался в преступлении

17:10 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: украинец признал вину в нападении на священников в Ярославе (Getty Images)

Гражданин Украины Игорь М. признал вину в убийстве священника и покушении на жизнь еще четырех человек в польском Ярославе. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.

Как сообщила представитель районной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич, 31-летнему гражданину Украины объявили подозрение в убийстве и покушении на убийство четырех человек.

Допрос прошел с участием переводчика и государственного защитника.

"Игорь М. признал себя виновным в выдвинутых обвинениях и воспользовался правом хранить молчание", - отметила спикер прокуратуры.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Допрос стал возможным после того, как правоохранители получили заключение экспертов-психиатров.

Предварительные проверки в сентябре и начале октября показывали наличие у подозреваемого тяжелых психотических расстройств, что делало невозможным проведение следственных действий.

В прокуратуре подчеркнули, что текущее заключение позволяет вовлечь мужчину в судебный процесс, однако оценку его вменяемости во время совершения преступления эксперты предоставят отдельно.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в отделении судебно-психиатрической больницы строгого режима.

В то же время состояние двух самых тяжело раненых мужчин, которые находятся в больнице Ярослава, улучшилось и оценивается как стабильное.

Не припомним, нападение произошло 24 сентября 2026 года в монастыре сестер-бенедиктинок в городе Ярослав. Игорь М. нанес несколько ударов ножом священнослужителю Станиславу Збойновичу, от полученных травм мужчина скончался.

Кроме того, злоумышленник покушался на жизнь еще трех священников и гражданской женщины, нанеся им тяжелые телесные повреждения.

На резонансное событие отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил преступление в монастыре сестер-бенедиктинок и призвал к тщательному и беспристрастному расследованию трагедии.

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