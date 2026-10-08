Нападение на монастырь в Ярославе: 31-летний украинец признался в преступлении

Как сообщила представитель районной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич, 31-летнему гражданину Украины объявили подозрение в убийстве и покушении на убийство четырех человек.

Допрос прошел с участием переводчика и государственного защитника.

"Игорь М. признал себя виновным в выдвинутых обвинениях и воспользовался правом хранить молчание", - отметила спикер прокуратуры.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Допрос стал возможным после того, как правоохранители получили заключение экспертов-психиатров.

Предварительные проверки в сентябре и начале октября показывали наличие у подозреваемого тяжелых психотических расстройств, что делало невозможным проведение следственных действий.

В прокуратуре подчеркнули, что текущее заключение позволяет вовлечь мужчину в судебный процесс, однако оценку его вменяемости во время совершения преступления эксперты предоставят отдельно.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей в отделении судебно-психиатрической больницы строгого режима.

В то же время состояние двух самых тяжело раненых мужчин, которые находятся в больнице Ярослава, улучшилось и оценивается как стабильное.