Напоследок насладился преступлениями: Подоляк о "визите" Путина в оккупацию

Российский диктатор Владимир Путин в рамках своего так называемого "визита" в оккупацию напоследок насладился преступлениями "своих".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня - безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", - пишет Подоляк.