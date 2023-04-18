Напоследок насладился преступлениями: Подоляк о "визите" Путина в оккупацию

Российский диктатор Владимир Путин в рамках своего так называемого "визита" в оккупацию напоследок насладился преступлениями "своих".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Эволюция (деградация) Путина поражает. Год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он сделает? Сегодня - безразлично. Такого политического субъекта нет. Есть "спецтур" автора массовых убийств оккупированными и разрушенными территориями. Чтобы напоследок насладиться преступлениями "своих", - пишет Подоляк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские пропагандисты утром отчитались о "визите" диктатора Владимира Путина на оккупированные территории Украины.
Также советник главы Офиса президента призвал усилить давление против Российской Федерации из-за ее ежедневных жестоких преступлений на территории Украины.
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