"Нант" вивів з обігу дев'ятий номер загиблого Сали

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Президент "Нанта" Вальдемар Кита заявил, что 9 номер нападающего команды Эмилиано Салы, перешедшего в "Кардифф Сити" в зимнее трансферное окно, выведен из обращения, сообщается на сайте клуба.

"У меня нет слов, это трагедия. Я опустошен. Эмилиано оставил свой след в истории этого клуба, поэтому, как и многие болельщики, я хочу ещё раз почтить его память, выведя из обращения номер 9", - заявил Кит.

Вечером 21 января Сала, попрощавшись в бывшими партнерами по "Нанту", вылетел на частном самолёте из Франции в Уэльс вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолет и тело на дне Ла-Манша. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолете под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.

Напомним, итальянские футбольные клубы "Фиорентина" и "Кальяри" не будут использовать игровой 13 номер в память о футболисте Давиде Астори.