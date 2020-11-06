Нанотерапія - що це і в чому її переваги

У наш час перед людиною виникає все більше перепон, які заважають жити повноцінним життям, відчувати себе здоровим. Хронічний стрес, забруднення навколишнього середовища, неправильне харчування - все це негативно позначається на самопочутті людей. Слабшає імунна система, організм втрачає свою гнучкість, властивості підлаштовуватися під зовнішні зміни. Також порушується його витривалість і стійкість до шкідливого впливу зовнішніх або внутрішніх факторів, що викликають різні небезпечні хвороби.

Віруси, бактерії мутують щодня, змінюється їх ДНК, а тому виявити і, головне, вилікувати ту чи іншу патологію стає дедалі важче.

У 21 столітті стало зрозуміло, що класичні методи медицини не зможуть впоратися з цим важливим завданням. Вони давно застаріли, не встигають йти в ногу разом з швидко розвиваються захворюваннями. Старі принципи лікування повинні бути замінені на новий, перспективний напрям - квантова медицина.

Медицина майбутнього

Тисячі років тому людство оцінило ефективність лікування магнітами, світлом і частотами. Механізм їх дії неможливо було пояснити, але результат, який вони приносили, був приголомшливим.

Після того, як була відкрита структура атомів і квантових ефектів, люди зрозуміли, що людський організм, його система та функції в мільйони разів складніше, комплексніша і навіть загадкове, ніж може пояснити класична медицина.

Організм досі не вивчений повністю і таїть в собі багато дивовижних відкриттів. Однак ті знання, які людство отримало завдяки медицині майбутнього, дозволили подивитися на пристрій організмуабсолютно з нового боку. Це дало поштовх до подальших досліджень тіла людини, а також подарувало надію впоратися з хворобами, які до сьогоднішнього дня вважалися невиліковними і смертельними.

Основна суть нових напрямків полягає в тому, щоб направити малі дози електромагнітних випромінювань (квантів) на проблемну область тіла, виявити патологію, її причину і надати лікувальну дію. Кванти можна застосовувати для профілактики різних хвороб, а також для реабілітації пацієнтів. Маю на увазі природні фактори електромагнітного впливу, які позитивно впливають на всі органи людини, його клітини і організм в цілому.



Активне застосування різних діагностик, методів лікування на основі медицини майбутнього почалося на початку 2000-х років.

Квантова діагностика

Існує принцип дуалізму, який стверджує, що будь-який об'єкт природи може вести себе і як частка, і як хвиля. Відкриття хвильового дуалізму спричинило за собою усвідомлення того, що вся інформація у Всесвіті не тільки підкоряється закону збереження енергії. Вона може зчитуватися за методиками фотонного захоплення (фотон - квант електромагнітного поля, про який говорилося раніше) і квантового тунелювання. Останній термін позначає ефект, що забезпечує безперешкодне проходження квантів через перешкоди або бар'єри, висота яких набагато більше, ніж енергія самих частинок.

Принцип роботи тунелювання можна легко пояснити на прикладі більярдного кульки.

Коли він котиться по плоскій поверхні, а попереду знаходиться пагорб, згідно класичній механіці, кулька, якщо його енергії недостатньо, ніколи не зможе піднятися на пагорб. Однак з точки зору тунелювання частка все ж має можливість перекотитися через нього. Неправильно буде говорити про час тунелювання. Коректніше помітити, що в якийсь момент кулька знаходився поруч з перешкодою, а потім опинився по інший його бік.

Завдяки цьому відкриттю в медицині народилася абсолютно нова методика діагностики, заснована на перевірці організму на квантовому рівні. Він складається з найдрібніших частинок: протонів, електронів і інших мікрочастинок. Сучасне обладнання вміє впливати на поведінку цих частинок, захоплювати їх, тим самим допомагаючи лікарям встановлювати точний діагноз, застосовувати неінвазивну терапію на практиці.

Наш медичний центр MEDEUS пропонує пройти обстеження 52 органів. Процедура проводиться за допомогою діагност-терапевтичної системи TimeWaver Med, аналогів якої немає в Україні. Це займає не більше 15 хвилин і гарантує високоточний результат.

Терапевтична система TimeWaver Frequency

Здоров'я клітини може бути пов'язано з електричною напругою її мембрани (різницею між зарядами внутрішньої, зовнішньої сторони). TimeWaver Frequency сприяє відновленню природного напруги клітинної мембрани мікрострумової терапією з різними частотами. Електромагнітні хвилі вирівнюють клітинну мембрану. Це сприяє знищенню хвороботворних мікробів. Таким чином, мікрострумова терапія вирівнює мембранне поле, тим самим лікуючи різні патології.

Частотно-специфічна мікрострумова терапія (FSM)

Частоти, які використовуються в FSM, є електромагнітними імпульсами, що виходять відразу з двох каналів. Завдяки ритмічним хвилях вони доставляються в організм, робота якого нормалізується шляхом злагодженої роботи електромагнітних хвиль і поля. Саме комбінації двох частот надають лікувальну дію. Терапію винайшла доктор Керолін МакМакін.

Магнітотерапія

Мільйони років тому людям вже була відома цілюща сила магнітів. Їх прикладали до проблемних місць, які викликали біль, носили як амулет, вірили в те, що вони здатні подарувати вічну молодість і довголіття.

Коли людство дізналося про квантові ефекти, стало зрозуміло, що вихровий магнітне поле (його структура є практично повним аналогом структурі поля Землі) здатне сприятливо впливати на здоров'я людини. Воно впливає на клітинні мембрани, вирівнюючи їх, нормалізує патологічні вихори в самих клітинах.

Результат проведених досліджень вразив вчених. Представлений метод лікування виявився дуже ефективним. Магнітотерапія прискорювала загоєння ран, допомагала зламаним кісткам зростися в 2 рази швидше, а також підвищувала рухливість суглобів і знімала м'язові спазми. З появою нової методики питання про хімічних або травматичних способах лікування, реабілітації став неактуальним.

Метод заснований на позитивному впливі магнітних полів на органи і тканини людини. Він є абсолютно безпечним і має широкий спектр застосування.

За допомогою магнітотерапії можна перемогти безсоння, псоріаз, вилікувати ЛОР-захворювання, а ще виразкову хворобу шлунка і ревматоїдний артрит легкого або середнього ступеня.

Магнітотерапія відмінно бореться з підвищеною збудливістю, дратівливістю, стабілізує моторику кишечника, нормалізує утворення та виведення жовчі.

У нашому медичному центрі є все необхідне обладнання для надання допомоги людям зі схожими проблемами. Уже після першого сеансу симптоми хвороби і біль знизяться, а через кілька процедур настане повна ремісія. Аналогів апаратів в нашій країні немає. Принцип роботи магнітотерапії в центрі MEDEUS має унікальні рішення.

Фототерапія

З давніх-давен світло застосовувався при лікуванні рахіту, депресивних станів, швидкої стомлюваності і слабкості. І якщо до квантової медицини люди використовували в терапії весь спектр кольорів, то пізніше стала відома виняткова користь ближнього інфрачервоного і певні хвилі видимого світла. Як приладів для даної процедури застосовуються лазери і LED лампи. Фототерапія дає можливість практично на 100% вилікувати будь-яке хронічне, алергічне або аутоімунне захворювання. Відкриття цієї технології дозволило багатьом пацієнтам знайти надію на швидке одужання.

Біодинамічна радіотерапія

Клітка - найпростіша частка живого організму. Вона приймає електромагнітні хвилі за допомогою свого ядра, а також є їх джерелом. Вібрація клітини не відрізняється великою довжиною хвиль, вона схожа з мікроскопічними електричними контурами, які складають елементи ядра. З цього можна зробити простий висновок: вібрація - це життєво важливий процес для будь-якого живого організму.

Коли активується імунна система, в клітинах запускаються лікувальні процеси, що відповідають за регенерацію. За допомогою такої терапії можна встигнути попередити виникнення хвороби або вилікувати вже існуюче захворювання на рівні ДНК.

Коли людина знаходиться в електромагнітному полі, все клітини заряджаються потужними частотами, тим самим знищуючи патогенні бактерії і віруси. Зазвичай достатньо всього 5 процедур для того, щоб всі небезпечні мікроби були ліквідовані. Електромагнітне поле вирівнює частоти всіх органів, покращуючи їх роботу. З самого початку цей метод застосовувався для боротьби з онкологією, тепер він використовується для зміцнення імунітету. В Україні сучасна технологія представлена ​​тільки в нашому медичному центрі MEDEUS.

Транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС)

Метод нанотерапіі, який використовується для стимуляції головного і спинного мозку, нервів. За допомогою спеціального приладу - індуктора подається електричний струм, який утворює навколо себе магнітне поле. Його розміщують над проблемною зоною і відправляють в неї магнітний стимул. Технологія впливає на збудливість кори головного мозку, вироблення гормонів радості - дофаміну, серотоніну, ендорфіну. Магнітне поле може проникати дуже глибоко, що дозволяє стимулювати віддалені зони мозку.

У медичному центрі MEDEUS є сучасне обладнання з Данії за допомогою якого можна вилікувати депресивні стани, апатію, хронічні головні болі, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, а також наркотичну та алкогольну залежність. Транскраніальна магнітна стимуляція застосовується при неврозах, невралгіях і порушеннях когнітивних функцій (уваги, пам'яті, мови і інших).

Нові завдання вимагають сучасних рішень

За нанотерапіей - майбутнє. Завдяки новим знанням, люди подивилися на звичні методи лікування інакше. Людину стали розглядати не тільки як фізичний об'єкт, якому властиві механічні пошкодження, а й як частину Всесвіту. Згідно такої точки зору причини захворювань можуть ховатися в психологічних переживаннях того чи іншого індивіда. На хвороби, викликані цими переживаннями, легко вплинути за допомогою квантової медицини, яка вміє вирішувати проблеми задовго до того, як вони дадуть про себе знати.