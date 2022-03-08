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Завдають авіаударів по українцях: розвідка опублікувала імена російських пілотів

Автор: Артур Родивилов

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало імена особового складу Військово-космічних сил Росії. Пілоти завдають авіаударів по мирному населенню та інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт ГУР Міноборони.

"Гарантуємо, що ви цілком відчуєте гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", - йдеться в повідомленні розвідки.

Розвідники поділилися 6 прізвищами окупантів та посиланнями на їхні соцмережі, тощо.

Крім того, українські захисники поділилися детальною інформацією та контактами сім'ї кожного з окупантів (з детальною інформацією про російських пілотів можна ознайомитися за посиланнями).

Війна Росії проти України триває 13 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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