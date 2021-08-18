ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Наніс колезі 11 ножових поранень: у Києві екс-поліцейського засудили до шести років тюрьми

Новость на русском →
Середа 18 серпня 2021 09:44
Наніс колезі 11 ножових поранень: у Києві екс-поліцейського засудили до шести років тюрьми Фото: в Києві засудили колишнього поліцейського (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Дарницький районний суд міста Києва оголосив вирок екс-працівнику районного відділу Управління поліції охорони в Києві. Він спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму колезі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Інцидент стався у березні 2019 року. Між обвинуваченим та співробітником патрульної поліції, які були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений наніс опоненту 11 ножових поранень в різні частини тіла.

Згідно із висновком судово-медичної експертизи, вказані тілесні ушкодження за ступенем тяжкості відносяться до тяжких.

Врахувавши позицію прокурора, суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив останньому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Прокуратура
NEWS
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
Хто став новим тренером збірної України з футболу: офіційна заява
DAILY
Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога віри. Як змінилася українська церква за 30 років і куди вона рухається