В НАН прогнозують катастрофу через COVID, а ЄС підтримав санкції США проти Коломойського: новини за 10 березня

В багатоповерхівці Бердянська пролунав вибух, ЄС підтримав санкції США проти українського олігарха Ігоря Коломойського, українські вчені вважають, що весняна хвиля коронавирусу може стати національною катастрофою. Детальніше про те, що сталося в середу, 10 березня, - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні і в світі

У багатоповерхівці Бердянська прогримів вибух, є жертви

У середу, 10 березня, в Бердянську Запорізької області на 7-му поверсі дев'ятиповерхового стався вибух. Є загиблі і постраждалі.

Правоохоронці повідомляють про двох загиблих чоловіків. Також внаслідок вибуху серйозно постраждала жінка, яку у важкому стані госпіталізували.

ЄС підтримав санкції США проти Коломойського

Представник Євросоюза з питань зовнішньої політики Петер Стано заявив, що ЄС підтримує рішення США ввести санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Його звинувачують у корупційних злочинах.

"ЄС підтримує рішення Сполучених Штатів ввести заборону на в'їзд для пана Коломойського за значні корупційні діяння під час його роботи в якості високопоставленого чиновника в українській владі", - сказав Стано.

У Росії заявили, що "перший раз чують" про мирний план по Донбасу

У Російської Федерації відреагували на заяву глави Офісу президента Андрія Єрмака про мирний план по Донбасу. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Андрія Руденка, він вперше чує про нього.

Нагадаємо, вчора глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з Німеччиною і Францією розробила план відновлення миру на Донбасі. Але він досі не отримав схвалення з боку Росії.

У дитячому садку Чернівців привселюдно принизили дитину і надіслали батькам фото

У Чернівцях в дитячому садку №42 "Перлинка" принизили одну з вихованок і не подарували їй подарунок до 8 березня. Все через те, що її батьки відмовилися здавати гроші в батьківський комітет.

Про це повідомив батько дівчинки. Він зазначив, що не здав гроші на чергові "побори" в саду і його дитину принизили і надіслали батькам фото, де показано, як дівчинка залишилася без подарунка і сидить одна, доки інші грають іграшками.

Володимир Зеленський відреагував на інцидент. Дитина отримала презент від президента.

Прокинувся найвищий вулкан нашого континенту: потоки лави і іскри видно за кілометри

Найпотужніший вулкан Євразії почав вивергатися на Камчатці. Він називається Ключевська сопка.

На відео видно, як із кратера вулкана йде дим і викидаються розжарені уламки. Відзначається, що на відео зафіксовано появу нового конусу вулкана.

У Росії "впали" сайти Кремля

В Росії не працюють сайти низки державних органів. Збій стався 10 березня після того, як Роскомнадзора вирішив сповільнити роботу Twitter.

Зокрема, припинили роботу сайти Кремля, уряду, МВС, Держдуми і самого Роскомнадзора. Що сталося з російським інтернетом і як реагують юзери на фейли Роскомнадзора - читайте в матеріалі.

В Україну несеться циклон з дощами, снігопадами і штормовим вітром

Погода в Україні опиниться під дією циклону вже у п'ятницю, 12 березня. Синоптики обіцяють дощ, сніг, сильний вітер. А у четвер, 11-го числа, метеоситуація все ще буде спокійною - з сонцем і невеликим морозом.