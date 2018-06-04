Наміри Савченко влаштувати теракт у ВР підтвердили на поліграфі, - СБУ

Савченко обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави та особисто розподіляла ролі в замахах

Під час психологічної експертизи з використанням поліграфу народного депутата України Надії Савченко встновлено обґрунтовані висновки щодо намірів депутата влаштувати теракт у будівлі Верховної ради України, Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України (СБУ).

"За результатами проведеного дослідження комісією експертів надано категоричні висновки про наявність у Савченко Н.В. позитивних психофізіологічних реакцій, які свідчать, зокрема, про те, що Савченко Н.В. обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях з поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Савченко також обговорювала плани збройного захоплення влади та брала участь у підготовці збройного захоплення влади, для чого підшукувала та перевозила зброю.

"Розроблені плани з насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади Савченко обговорювала з Рубаном В.В., Захарченком О.В., Тимофєєвим О.Ю", - повідомляє СБУ.

Повідомляється, що Савченко обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави, зокрема особисто розподіляла ролі в замахах.

"Нею був розроблений чіткий план вбивства керівників держави, вона домовлялася зі спільниками, хто і що має робити під час замаху на вбивство керівників держави. Свої плани вона доводила до Тимофєєва О.Ю. та Рубана В.В. Поліграф також засвідчив, що Савченко готувалася здійснити теракт в "Урядовому кварталі" та будівлі Верховної ради", - підкреслили в СБУ.

Разом з тим зазначається, що експерти не виявили позитивних психофізіологічних реакцій на питання поставлені стороною захисту, зокрема: чи бажала Савченко змінити владу в Україні в конституційний спосіб, чи вважає вона діяльність президента України, народних депутатів, прем’єр-міністра, секретаря РНБО, членів Кабінету міністрів, керівників політичних партій злочинною.

" У зв’язку зі свідомою протидією Савченко проведенню судової психологічної експертизи з використанням поліграфу комісія експертів не змогла поставити всі запитання, а проведення експертизи було припинене", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, адвокати Надії Савченко відмовилися від перевірки її показань на поліграфі. Також раніше в СБУ повідомили, що Володимир Рубан і Надія Савченко відмовляються від дачі свідчень слідству.