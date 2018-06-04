Намерения Савченко устроить теракт в ВР подтвердили на полиграфе, - СБУ

Савченко обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства и лично распределяла роли в покушениях

Во время психологической экспертизы с использованием полиграфа народного депутата Украины Надежды Савченко установлено обоснованные выводы относительно намерений депутата устроить теракт у здания Верховной рады Украины, Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины (СБУ).

"По результатам проведенного исследования комиссией экспертов даны категоричные выводы о наличии у Савченко Н.В. положительных психофизиологических реакций, свидетельствующих, в частности, о том, что Савченко Н.В. обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях со свержением конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Савченко также обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие.

"Разработанные планы по насильственному свержению конституционного строя и захват государственной власти Савченко обсуждала с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым В.Ю", - сообщает СБУ.

Сообщается, что Савченко обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей государства, в частности лично распределяла роли в покушениях.

"Ею был разработан четкий план убийства руководителей государства, она договаривалась с сообщниками, кто и что должен делать во время покушения на убийство руководителей государства. Свои планы она доводила до Тимофеева Е.Ю. и Рубана В.В. Полиграф также показал, что Савченко готовилась осуществить теракт в "Урядовом квартале" и здании Верховной рады", - подчеркнули в СБУ.

Вместе с тем отмечается, что эксперты не обнаружили положительных психофизиологических реакций на вопросы, поставленные стороной защиты, в частности: желала ли Савченко сменить власть в Украине в конституционный способ, считает ли она деятельность президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, секретаря СНБО, членов Кабинета министров, руководителей политических партий преступной

"В связи с сознательным противодействием Савченко проведению судебной психологической экспертизы с использованием полиграфа комиссия экспертов не смогла задать все вопросы, а проведение экспертизы было прекращено", - сообщили в СБУ.

Напомним, адвокаты Надежды Савченко отказались от проверки ее показаний на полиграфе. Также ранее в СБУ сообщили, что Владимир Рубан и Надежда Савченко отказываются от дачи показаний следствию.