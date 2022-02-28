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За намір здати місто. Меру Куп'янська повідомили про підозру

Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України повідомила про підозру меру Куп'янська Геннадію Мацегора. Він хотів здати місто російським окупантам та пішов з ними на переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Щодо мера-зрадника порушили кримінальну справу за одними з найтяжчих статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

"Злочини проти основ державності не мають строку давності і рано чи пізно вороги України будуть покарані. Ми документуємо кожного зрадника: вони нестимуть відповідальність згідно з законом", - заявили в СБУ.

Нагадаємо, вчора Мацегора публічно заявив, що місто під контролем ворожих військ Росії.

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