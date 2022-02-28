За намір здати місто. Меру Куп'янська повідомили про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру меру Куп'янська Геннадію Мацегора. Він хотів здати місто російським окупантам та пішов з ними на переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Щодо мера-зрадника порушили кримінальну справу за одними з найтяжчих статей Кримінального кодексу України:
"Злочини проти основ державності не мають строку давності і рано чи пізно вороги України будуть покарані. Ми документуємо кожного зрадника: вони нестимуть відповідальність згідно з законом", - заявили в СБУ.
Нагадаємо, вчора Мацегора публічно заявив, що місто під контролем ворожих військ Росії.