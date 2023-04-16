Пытаются вывезти кукурузу. Россияне продолжают грабить мирное население Украины

"Российские захватчики продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины", - сообщили в Генштабе.

Так, по данным штаба, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная "власть" пытается вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи.

Напомним, мы сообщали, что на временно оккупированной территории Херсонской области российская армия под предлогом "обысков" устроила массовые ограбления домов местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.