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Пытался вывезти из Украины комплектующие к Ми-8. В Кропивницком разоблачили дельца

Фото: пытался вывезти из Украины комплектующие к Ми-8. В Кропивницком разоблачили дельца (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Кропивницком Кировоградской области разоблачен делец, который планировал нелегально вывезти из Украины комплектующие к вертолетам Ми-8

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Что произошло 

"Контрразведка Службы безопасности ликвидировала в Кировоградской области схему незаконного вывоза из Украины товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю. Речь идет о вспомогательных газотурбинных двигателях и навигационной аппаратуре для многоцелевых вертолетов Ми-8", - пишет пресс-служба. 

Оборудование для вертолетов Ми-8 пытался продать бывший чиновник Кропивницкого СИЗО. Для поиска потенциальных покупателей он размещал объявления на специализированных сайтах.

Чтобы переправить заказчикам оборудование экс-чиновник СИЗО хотел воспользоваться сервисами международных грузоперевозок. Для сокрытия нелегального экспорта он пытался внести недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.

"Сотрудники своевременно разоблачили сделку, поэтапно задокументировали ее и тем сам предотвратили нелегальный вывоз за границу авиационных агрегатов и программного обеспечения", - добавляет СБУ. 

Что грозит 

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины - нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. 

Сейчас продолжается расследование для установления источников происхождения и конечного получателя вертолетного оборудования.

 

Фото: пытался вывезти из Украины комплектующие к Ми-8. В Кропивницком разоблачили дельца (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ тем временем разоблачила депутата Тернопольского райсовета и его адвоката на взяточничестве. Злоумышленники потребовали 300 тысяч долларов за решение "земельного" вопроса.

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Служба безопасности Украины