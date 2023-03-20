Пытался попасть на службу в добробат и завербовать командира. В Одессе задержали агента РФ

"По указанию агрессора его приспешник собирал сведения о местах базирования подразделений ВСУ и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

В "зоне особого внимания" врага была информация о вновь созданном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сечь".

Для сбора разведданных российский агент записался на собеседование к руководству добробата вроде бы для вступления в ряды подразделения.

"Под прикрытием" этой легенды он проводил скрытую фотофиксацию места дислокации военного формирования и изучал психотип командира для попытки его последующей вербовки", - добавляют в СБУ.

По данным следствия, предатель по своей инициативе вышел на российскую спецслужбу и предложил свою помощь в войне против Украины.

Для этого ФСБ он предоставил письменное обязательство о негласном сотрудничестве в пользу страны-агрессора. Одновременно он написал заявление на имя министра МВД РФ, в котором просил рассмотреть его кандидатуру на руководящий пост в "управлении экономической безопасности и противодействии коррупции в Одесской области" в случае захвата региона.

Кроме того, установлено, что после ракетных ударов по областному центру, российский агент выходил на местность для фиксации последствий и корректировки повторных воздушных атак.

Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с подтверждением коммуникации с агрессором. Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Как сообщалось, правоохранители задержали вражеского информатора, который корректировал ракетные удары по Одессе и передавал сведения так называемым "военным корреспондентам".