Пытался попасть в Польшу через Беларусь: пограничники задержали в лесу украинца

Как рассказали пограничники, на днях в лесу Ровенской области мужчина пытался незаконно пересечь границу с Беларусью. Увидев украинских военнослужащих, мужчина начал кричать к ним на польском языке. Пограничный наряд сразу задержал неизвестного.

Впоследствии выяснилось, что нарушителем оказался 53-летний уроженец Кировоградской области. Через лес он пытался незаконным способом попасть в Польшу. Однако заблудился и оказался у украинско-белорусской границы.

По словам задержанного, советы по маршруту движения ему предоставил неизвестный в одном из мессенджеров. Отправившись в путь, мужчина двигался по указанному незнакомцем маршруту. Он планировал попасть в Польшу быстро и потому лишних вещей с собой не взял, не прихватил даже воды.

Но мужчина заблудился и почти сутки ходил по лесам и болотам. Вместо того, чтобы выйти на границу с Польшей, он оказался у границы с Беларусью.

"Думал, что здесь лес такой же как и у нас на Кировоградщине, больше сосновый, но оказалось, что здесь болото, дереза, трава к груди, непроходимые "джунгли". Людей нет нигде. Я услышал лай собак, кудахтанье кур и понял, что где-то должны быть люди. Я вообще не понимал, где я нахожусь. – рассказал задержанный.

Выезд мужчин за границу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. В то же время существуют исключения: выезд разрешен тем, кто имеет отсрочку от призыва или освобожден от него, при наличии подтверждающих документов.

Ранее РБК-Украина сообщало, как пограничники недавно задержали мужчину, который планировал незаконно уехать из Украины, но проспал свою остановку.

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