RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пытался попасть в Польшу через Беларусь: пограничники задержали в лесу украинца

Иллюстративное фото: пограничники задержали в лесу украинца, который хотел бежать в Польшу (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Пограничники задержали украинца, пытавшегося незаконно пересечь границу в Польшу. Он потерялся и сутки провел в лесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали пограничники, на днях в лесу Ровенской области мужчина пытался незаконно пересечь границу с Беларусью. Увидев украинских военнослужащих, мужчина начал кричать к ним на польском языке. Пограничный наряд сразу задержал неизвестного.

Впоследствии выяснилось, что нарушителем оказался 53-летний уроженец Кировоградской области. Через лес он пытался незаконным способом попасть в Польшу. Однако заблудился и оказался у украинско-белорусской границы.

По словам задержанного, советы по маршруту движения ему предоставил неизвестный в одном из мессенджеров. Отправившись в путь, мужчина двигался по указанному незнакомцем маршруту. Он планировал попасть в Польшу быстро и потому лишних вещей с собой не взял, не прихватил даже воды.

Но мужчина заблудился и почти сутки ходил по лесам и болотам. Вместо того, чтобы выйти на границу с Польшей, он оказался у границы с Беларусью.

"Думал, что здесь лес такой же как и у нас на Кировоградщине, больше сосновый, но оказалось, что здесь болото, дереза, трава к груди, непроходимые "джунгли". Людей нет нигде. Я услышал лай собак, кудахтанье кур и понял, что где-то должны быть люди. Я вообще не понимал, где я нахожусь. – рассказал задержанный.

Выезд мужчин за границу

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. В то же время существуют исключения: выезд разрешен тем, кто имеет отсрочку от призыва или освобожден от него, при наличии подтверждающих документов.

Ранее РБК-Украина сообщало, как пограничники недавно задержали мужчину, который планировал незаконно уехать из Украины, но проспал свою остановку.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Пограничная службаБеларусьПольша