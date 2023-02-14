Пытались штурмовать здание парламента. В Албании прошли массовые протесты
Демократическая партия бывшего президента Албании Сали Бериши организовала перед парламентом акцию протеста, в ходе которой демонстранты попытались захватить парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Сообщается, что в акции протеста принимали участие сотни человек. Они пытались штурмом взять здание, но полиция их оттеснила.
Депутаты Демократической партии на фоне проведения протестов сорвали заседание парламента и потребовали отставки правительства. Они заняли трибуну и свистели, чтобы никто не мог выступить. Оппозиция обвиняет Социалистическую партию и премьер-министра в коррупции, организованной преступности и массовой эмиграции молодых албанцев.
Известно, что в ходе столкновений с полицией были задержаны трое демонстрантов. По данным СМИ, протестующие во время митинга бросали петарды и дымовые шашки в здание парламента.
Ранее мы писали, что министр обороны США Ллойд Остин встретился со своим коллегой из Албании Нико Пелеши, чтобы обсудить военную поддержку Украины по итогам встречи в формате Рамштайн.
Также сообщалось, что Албания впервые за 30 лет дипломатических отношений откроет свое посольство в Украине.
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