Пытались штурмовать здание парламента. В Албании прошли массовые протесты

Демократическая партия бывшего президента Албании Сали Бериши организовала перед парламентом акцию протеста, в ходе которой демонстранты попытались захватить парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Сообщается, что в акции протеста принимали участие сотни человек. Они пытались штурмом взять здание, но полиция их оттеснила.

Депутаты Демократической партии на фоне проведения протестов сорвали заседание парламента и потребовали отставки правительства. Они заняли трибуну и свистели, чтобы никто не мог выступить. Оппозиция обвиняет Социалистическую партию и премьер-министра в коррупции, организованной преступности и массовой эмиграции молодых албанцев.

Известно, что в ходе столкновений с полицией были задержаны трое демонстрантов. По данным СМИ, протестующие во время митинга бросали петарды и дымовые шашки в здание парламента.