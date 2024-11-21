Пытались "залечь на дно". СБУ задержала еще семь коллаборантов в Херсонской области

Служба безопасности задержала на правобережье Херсонской области еще семь коллаборантов, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации региона.

Сотрудники СБУ объяснили, что после увольнения областного центра фигуранты пытались избежать правосудия. Одна из них собиралась убежать за границу, а остальные - минимизировали свои контакты и почти не выходили из дома, стараясь "залечь на дно".

Однако СБУ совместно с Национальной полицией задержали двух жительниц Херсона, которые во временно оккупированном городе были "главными бухгалтерами" - одна в областной больнице, а другая в администрации гауляйтера Владимира Сальдо.

По его указаниям, коллаборантки передавали в пользу РФ все имущество захваченных госучреждений и вводили "рублевую" зону.

Еще один задержанный - местный предприниматель, после оккупации портового города с разрешения оккупантов обустроивший пункт обмена валют, где скупал гривну в обмен на российские рубли.

По имеющимся данным, из-за таких подконтрольных "финансистов" враг надеялся полностью вывести из обращения в регионе официальную валюту Украины.

Остальные трое коллаборантов призвали местных жителей "проголосовать за присоединение" региона к составу РФ.

Вместе с ними задержан еще один агитатор "рашизма", который со сцены Белозерской общины выступал в поддержку оккупационных группировок России.

Что угрожает коллаборантам

Все фигуранты сообщают о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 4, 5 и ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.