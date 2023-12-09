"Глаза боятся, руки дают". Пограничники задержали уклониста, который предлагал взятку за выезд (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственной пограничной службы Украины.

"Глаза боятся, а руки дают. Ставка "вежливого" взяткодателя в 1500 евро не сработала", - заявили пограничники.

В службе пояснили, что в пункте пропуска "Устилуг" во время пограничного контроля гражданина, который якобы осуществляет международные грузовые перевозки, было установлено, что он не имеет документов, подтверждающих цель его поездки за границу.

"Поняв, что на этом путешествие завершено, мужчина, чтобы все же выехать в Польшу, предложил пограничнику 1500 евро взятки. От неправомерной выгоды инспектор отказался, а об уголовном правонарушении проинформировали Нацполицию", - отметили пограничники.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины недавно разоблачила еще 4 "схемы" уклонения от мобилизации. Среди задержанных был чиновник одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области и владелец транспортной компании.

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