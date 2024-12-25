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Пытались выманить деньги в Святвечер. ГБР задержало депутата облсовета и его сообщника

Среда 25 декабря 2024 15:48
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Пытались выманить деньги в Святвечер. ГБР задержало депутата облсовета и его сообщника Фото: ГБР задержало депутата облсовета и его сообщника (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Работники ГБР задержали депутата Львовского областного совета и заместителя городского головы одной из территориальных общин региона. Они пытались выманить более миллиона гривен у предпринимателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Как пишет ГБР, мошенники обещали предпринимателю помочь выиграть тендер на выполнение строительных работ во Львовской области, но он отказался. После того, как последний самостоятельно победил, злоумышленники решили сделать вид, что это именно они помогли ему и начали требовать часть прибыли.

Фото: ГБР задержало депутата облсовета и его сообщника (dbr.gov.ua)

В конце концов депутат облсовета и его сообщник были задержаны на "горячем" во время получения 25 тысяч долларов и 190 тысяч гривен.

Обоим задержанным сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

"Решается вопрос об избрании меры пресечения", - добавляет ГБР.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как ГБР в Черновицкой области поймало на "горячем" правоохранителя, который помогал уклонистам сбежать в Румынию.

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Львовская область ГБР
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