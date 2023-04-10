Пытались оккупировать Донбасс. Двух боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы

"В феврале прошлого года мужчины добровольно вступили в "народную милицию" "Донецкой народной республики". Они служили в одной из мотострелковых бригад в должностях стрелков. Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они выполняли приказы командиров российской армии и незаконного вооруженного формирования, оккупировали захваченные территории Украины и инженерно-техническое обустройство позиций. Один из осужденных занимался эвакуацией раненых и убитых военнослужащих РФ и участников "ДНР".

Мужчин обвинили в преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:

Государственная измена;

Коллаборационная деятельность;

Участие в не предусмотренном законом вооруженном формировании.

Мужчинам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет и конфискацией всего имущества.