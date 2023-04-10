Пытались оккупировать Донбасс. Двух боевиков "ДНР" приговорили к 15 годам тюрьмы

Двое жителей Горловки (Донецкая область) вступили в ряды "ДНР" и решили воевать против ВСУ на Донбассе. Их обвинили в терроризме и приговорили к 15 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"В феврале прошлого года мужчины добровольно вступили в "народную милицию" "Донецкой народной республики". Они служили в одной из мотострелковых бригад в должностях стрелков. Им выдали камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие", – говорится в сообщении.
Отмечается, что они выполняли приказы командиров российской армии и незаконного вооруженного формирования, оккупировали захваченные территории Украины и инженерно-техническое обустройство позиций. Один из осужденных занимался эвакуацией раненых и убитых военнослужащих РФ и участников "ДНР".
Мужчин обвинили в преступлениях, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Украины:
Мужчинам назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет и конфискацией всего имущества.
Напомним, что двое жителей Херсона сотрудничали с оккупантами и получили фейковые должности "полицейских". Их задержали и приговорили к 12 годам тюрьмы.
Суд вынес приговор коллаборанту, корректировавшему российские удары по школам Николаева. Следующие 8 лет предатель проведет за решеткой.
Две жительницы Херсонской области участвовали в проведении "референдума" во время оккупации РФ. Их задержали и приговорили к 5 годам лишения свободы.
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