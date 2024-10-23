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"Пытается повысить авторитет". Ким Чен Ын побряцал "ядеркой" накануне выборов в США

Среда 23 октября 2024 10:08
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"Пытается повысить авторитет". Ким Чен Ын побряцал "ядеркой" накануне выборов в США Фото: Ким Чен Ын, диктатор Северной Кореи (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Диктатор Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын, незадолго до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки (США), проинспектировал стратегические ракетные базы. Приказал военным быть готовыми нанести контрудар по врагам "в любое время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Согласно фотографиям, которые были обнародованы Центральным телеграфным агентством КНДР, диктатор встретился с одним из чиновников рядом с межконтинентальными баллистическими ракетами, которые предназначены для "доставки ядерной боеголовки на материковую часть США".

Как объясняет Bloomberg, провокации со стороны КНДР являются привычным явлением и направлены на попытку привлечь внимание к своей "военной мощи" накануне президентских выборов в Штатах, которые запланированы на 5 ноября.

Во время инспекции Ким Чен Ын пожаловался на то, что ядерные силы США якобы представляют "постоянно растущую угрозу" и заставляют КНДР усиливать свою систему сдерживания, чтобы нанести стратегический контрудар "врагам в любое время при различных обстоятельствах".

"Он отметил необходимость дальнейшей модернизации и укрепления стратегических ракетных баз и приведения всех баз в полную готовность к тщательному противодействию" - пишут СМИ Северной Кореи.

Ядерные угрозы КНДР

Северная Корея уже много лет вызывает обеспокоенность международного сообщества своими ядерными угрозами. Ким Чен Ын, не раз подчеркивал готовность использовать ядерное оружие в случае угрозы со стороны других государств, что еще больше обостряет ситуацию в регионе.

Как рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов, КНДР могла направить России ракет, а также людей для войны против Украины в обмен на технологии для тактического ядерного оружия.

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