Нам удалось вывести силу Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень, - Зеленский

США, Великобритания и Евросоюз продолдают поддерживать Украину в борьбе с агрессией России. Помощь союзников только растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Наконец-то можно сказать, что нам удалось вывести силу Украины и оборонное взаимодействие с партнерами на новый уровень. Тот, который нам сейчас действительно нужен", - отметил глава государства.

Зеленский указал, что теперь в украинском военных будет еще больше оружия, техники и снарядов.

"Оборонительные системы, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам РФ и тем ударам, которые государство-террорист наносит, не различая, праздник или будни", - добавил президент.