Нам нужна победа, а не ничья, - Кулеба

Вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.
"Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова разразиться ежесекундно", - говорится в видеообращении Кулебы к участникам юбилейного конгресса Панъевропейского союза
По его словам, для Европы было бы стратегической ошибкой преследовать эту цель.
"Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Ведь это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью", - сказал министр.
По словам Кулебы, ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, но "такие войны как эта должны завершаться победой добра над злом". Он призвал партнеров работать вместе над достижением целей победы Украины.
Напомним, по данным опроса Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2022 года большинство опрошенных (55%) говорили, что победой можно будет считать изгнание российских войск по всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальны - победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.