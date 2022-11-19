Нам нужна победа, а не ничья, - Кулеба

"Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова разразиться ежесекундно", - говорится в видеообращении Кулебы к участникам юбилейного конгресса Панъевропейского союза

По его словам, для Европы было бы стратегической ошибкой преследовать эту цель.

"Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Ведь это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью", - сказал министр.

По словам Кулебы, ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, но "такие войны как эта должны завершаться победой добра над злом". Он призвал партнеров работать вместе над достижением целей победы Украины.