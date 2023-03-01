RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нам нужен мир". МИД Аргентины призвал РФ прекратить войну против Украины

Фото: министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Валерия Полищук

Вторжение России в Украину должно прекратиться и оно не только дестабилизировало мир, но и повлияло на цены в Аргентине.

Об этом заявил министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Associated Press.

"Латинская Америка - это зона мира, самая густонаселенная зона мира. И у нас нет военных разработок и военной инфраструктуры, чтобы участвовать в войне, которую мы требуем закончить и не продолжать", - заявил он.

Министр подчеркнул, что Аргентина с самого начала осудила вторжение России.

"Аргентина считает, что принцип территориальной целостности был нарушен Россией. Аргентина всегда выступала с таким же заявлением на международных форумах. Нам нужен мир, а эскалация только разрушит... особенно когда речь идет о создании прочного мира", - сказал он.

Кафьеро добавил, что война, начавшаяся после пандемии COVID-19, привела к росту цен на продовольствие, удобрения и энергию, что также отразилось на Аргентине.

"Несмотря на то, что мы являемся производителями, влияние на цены, конечно, вызвало высокую инфляцию", - сказал он.

Напомним, ранее Аргентина отправила в Украину новую партию гуманитарной помощи.

Кроме того, ранее президенты Аргентины и Колумбии предложили удвоить дипломатию для прекращения войны РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АргентинаВойна России против Украины