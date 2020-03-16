"Нам плювати": Путін прокоментував введення санкції проти Росії через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що йому байдужі санкції проти РФ через анексію Криму та агресію проти України. Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

Путін зазначив, що Росія втратила десь 50 мпрд доларів, але, за його словами, країна "скільки ж і заробляла".

"Та плювати на них, на ці санкції!", - заявив він.

За його словами, РФ втратила багато грошей на так зване імпортозаміщення.

"Ми витратили досить багато грошей на так зване імпортозаміщення - і почали виробляти такі продукти і такі технології використовувати, яких раніше у нас не було або ми їх просто забули і втратили. Ми відтворили це усе. І це йде нам, безумовно, на користь, це диверсифікує нашу економіку, по суті, допомагає нам вирішувати ключове завдання", - додав він.

Нагадаємо, голова комітету зовнішньої політики Верховної ради Олександр Мережко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що існує ризик скасування санкцій проти Росії з боку Європейського союзу.

РБК-Україна писало, що 13 березня Рада Євросоюзу продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні. Санкції були продовжені на півроку проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій.