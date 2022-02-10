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"Нам не потрібні". Угорщина відмовилася розмістити додаткові війська НАТО

Автор: Анастасія Рокитна

Угорщина не погодиться з розміщенням у себе додаткових військ НАТО. Країна виступає за діалог з Росією і проти санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Республіки Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Euronews.

Угорщина відмовилася розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО на тлі російсько-української напруженості. За словами Петера Сійярто, Будапешт не бачить в цьому сенсу.

"Ні, ми на це не погоджувалися і не погодимося, тому що у нас вже є війська НАТО на території країни, - це угорська армія і збройні сили Угорщини, які знаходяться в належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Так що додаткові війська на території Угорщини нам не потрібні", - заявив він.

Разом з тим Будапешт критично ставиться до ідеї введення нових санкцій проти Москви. Петер Сійярто наполягає на тому, що це питання вимагає серйозного опрацювання всередині Євросоюзу:

"Санкції можуть або повинні застосовуватися тільки в тому випадку, якщо щось трапиться. Це перше. По-друге, коли мова йде про санкції, очевидно, що ці санкції не працюють", - заявив він.

Нагадаємо, Петер Сійярто заявив, що ЄС в даний час стикається з серйозною напруженістю на своїх східних кордонах.

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УгорщинаНАТО