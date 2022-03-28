ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Нам потрібна повна евакуація Маріуполя, - мер

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 28 березня 2022 10:28
Нам потрібна повна евакуація Маріуполя, - мер Фото: мер Маріуполя Вадим Бойченко (24tv.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ситуація в місті залишається вкрай важкою. При цьому в Маріуполі залишається понад 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"Досить багато людей знаходиться в Маріуполі, точно за 100 тисяч осіб. Близько 160 тисяч, за нашими оцінками, знаходяться в Маріуполі, в якому неможливо жити, тому що немає взагалі нічого: ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку", - заявив він.

Бойченко підкреслив, що місту необхідна повна евакуація.

"Наша головна місія - зробити те, що ми повинні, нам потрібна повна евакуація Маріуполя. Нами з першого дня грає РФ. Ми знаходимося в руках окупантів", - заявив мер Маріуполя.

Війна Росії проти України триває тридцять три дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Маріуполь
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України