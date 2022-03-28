Нам потрібна повна евакуація Маріуполя, - мер
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ситуація в місті залишається вкрай важкою. При цьому в Маріуполі залишається понад 100 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.
"Досить багато людей знаходиться в Маріуполі, точно за 100 тисяч осіб. Близько 160 тисяч, за нашими оцінками, знаходяться в Маріуполі, в якому неможливо жити, тому що немає взагалі нічого: ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку", - заявив він.
Бойченко підкреслив, що місту необхідна повна евакуація.
"Наша головна місія - зробити те, що ми повинні, нам потрібна повна евакуація Маріуполя. Нами з першого дня грає РФ. Ми знаходимося в руках окупантів", - заявив мер Маріуполя.
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