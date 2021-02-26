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Нам нічого не залишається, як зміцнювати зв'язки з Росією. - глава МЗС Білорусі

Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що білоруська сторона продовжить зміцнювати відносини з Росією. Це відбувається, зокрема. на тлі тиску Європи.

Про це повідомляє телеканал ОНТ.

За його словм, влада Білорусі бачать відкритий тиск з боку Заходу. При цьому міністр додав, що навколо Росії відбуваються схожі події.

"Нам нічого іншого не залишається, як ще більше зміцнювати зв'язки з нашим традиційним партнером, братньою державою - Росією. Це абсолютно зрозуміло", сказав Макей.

У той же час, в Мінську нібито не планує розривати відносини з західними партнерами".

Нагадаємо, 25 лютого Євросоюз продовжив на рік санкції проти посадових осіб з Білорусі.

Нещодавно на зустрічі Володимир Путін і Олександр Лукашенко обговорили координацію зусиль силових відомств двох країн.

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