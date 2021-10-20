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Податковий законопроект вбиває середній клас, його потрібно зняти з розгляду, - "Удар"

Автор: Наталія Гурковська

"УДАР Віталія Кличка" вимагає зняти з розгляду законопроект №5600, оскільки в ньому досі залишаються норми, які б’ють по малих та середніх підприємцях та звичайних українцях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву, що оприлюднено на сайті "УДАРу".

"З моменту реєстрації влада маніпулятивно формувала сприйняття даного законопроєкту як "антиолігархічного". Натомість він стане зашморгом для малого і середнього бізнесу та пересічних громадян. "УДАР Віталія Кличка" з моменту оприлюднення цього законопроєкту виступав проти його схвалення у початковому вигляді. У результаті боротьби та тиску на владу вдалося домогтися, щоб з тексту законопроекту до другого читання зникли деякі скандальні норми. Проте залишились інші, які б’ють по малих та середніх підприємцях та звичайних українцях", - йдеться в заяві.

В "УДАРі" наголошують, що розгляд законопроекту за спец процедурою, у відродженому "турборежимі", унеможливлює якісний та продуктивний розгляд поправок народних депутатів.

У зв’язку з цим "УДАР Віталія Кличка" вимагає взагалі зняти з розгляду проєкт, який вбиває український бізнес та середній клас. В партії закликають повернутися до широкого національного обговорення із залученням профільних асоціацій та напрацювати пакет рішень, які справді покращать умови ведення бізнесу в країні та стимулюватимуть економічний розвиток.

"Держава та економіка стануть сильними лише тоді, коли сильними та самодостатніми будуть громадяни. Головне завдання держави - створення умов для ведення чесного бізнесу: встановлення рівних податкових правил, запровадження прозорого адміністрування податків, завершення судової реформи, щоб підприємці мали можливість захистити свою працю", - наголошують в "УДАРі Віталія Кличка".

Як повідомлялося, раніше в "УДАРі Віталія Кличка" заявили, що відеозвернення народного депутата України Іллі Ківи, адресоване Володимиру Путіну, має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України - державна зрада.

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Віталий КличкоУДАР