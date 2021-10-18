Податковий законопроект 5600 включили до порядку денного Ради цього тижня

Податковий законопроект №5600 включено до порядку денного Верховної ради цього тижня. Розглядати будуть за скороченою процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данила Гетманцева на погоджувальній раді, яка транслювалася на Youtube.

"Великий інтерес викликає законопроект 5600, тобто це ресурсний законопроект, який стоїть на цьому тижні", - сказав він.

Раніше Верховна рада прийняла рішення розглядати законопроект №5600 за скороченою процедурою. Після цього фінансовий комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти у другому читанні. З 159 запропонованих поправок депутати відхилили 29.