Податковий проект потрібно серйозно допрацювати, - ФРУ

"Це навіть не питання неприйнятності для бізнесу. Його норми неприйнятні для розвитку взагалі української економіки", - сказав Олійник.

Він наголосив: бізнес-спільнота, в тому числі Федерація роботодавців, надавала свої пропозиції щодо доопрацювання законопроєкту, але вони не були враховані. Але запропоноване урядом підвищення податків є неприйнятним під час нинішньої кризи.

"Не можна під час кризи збільшувати навантаження на ведення економічної діяльності", - зазначив Олійник.

Зокрема, на його думку, від ухвалення законопроєкту постраждає сфера житлового будівництва.

"Наприклад, є норма щодо оподаткування продажу квартир, у тому числі в новобудовах. Один із драйверів економіки - це житлове будівництво. Там цемент, метал, робочі місця і т.д. Навіщо це в цей період підвищувати податки? Замість того, щоб стимулювати, навіщо таким чином діяти?" - сказав Олійник.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що зміни до Податкового кодексу, запропоновані законопроектом 5600, призведуть до інфляції та зростання безробіття, а також втрати конкурентоздатності вітчизняних підприємств.