Податкові зміни: металурги стурбовані ризиком мільярдних збитків

Підвищення ренти на видобуток залізної руди в 4,5 рази завдасть збитків державі на мільярди гривень, а також призведе до занепаду галузі. Таку думку висловив голова Федерації металургів України (ФМУ) Сергій Біленький, коментуючи податкові зміни в рамках законопроектів №1012 та 1012-1.

"Нам пообіцяли, що якісь наші пропозиції будуть враховані між першим і другим читанням, але законопроекти 1012 і 1012-1 приймуть. Тому, на жаль, доводиться констатувати - діалогу влади на рівні Верховної ради і бізнесу, немає. Координації між Радою і урядом теж немає", - прокоментував він обговорення зазначених законопроектів з нардепами.

За словами Біленького, прем'єр-міністр Олексій Гончарук з одного боку заявляє, що зміни в Податковий кодекс будуть обговорювати навесні, а будуть прийняті не раніше 2021 року, при цьому парламент вносить кардинальні зміни.

"Наші витрати через підвищення в 4-5 разів тарифів зростуть не менш ніж на 8,5 мільярдів гривень на рік", - розповів глава ФМУ.

Він упевнений, що такі зміни можуть просто знищити галузь. При цьому наголошує, що такий "дивний інтерес" спостерігається з боку Ради тільки до залізної руди, рента на інші види сировини не збільшується.

"Ми порахували, якщо держава отримає додатково 8,5 мільярдів гривень від ренти, то втратить близько 11,5 мільярдів податку на прибуток від цих підприємств. Оскільки, як мінімум на 20% будуть скорочені обсяги виробництва, ми втратимо значну частину експорту - Китай повністю, частина у країни ЄС. Можливо рентабельним залишиться лише внутрішній ринок за рахунок більш дешевої доставки", - підсумував Біленький.

Як відомо, законопроектом №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%.

Крім того, в якості бази для оподаткування пропонується брати вартість товарної продукції (в т. ч. концентрату, агломерату, окатишів) із вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

Нагадаємо, в Європейській бізнес асоціації раніше попередили, що через податкові зміни Україна може втратити міжнародні ринки.