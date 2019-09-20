Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні і безробіття

Ймовірне ухвалення змін до Податкового кодексу, що передбачені у законопроекті №1210, може призвести до девальвації гривні, безробіття і дрейфу у тіньоекономіку. Таку думку висловили експерти в ефірі телеканалу "Україна".

"Ви ані сном, ані духом, нічого не розумієте – за що вам такі проблеми? Ходіть по судах, доводьте свою невинність. Нехай покажуть країну, де таке функціонує?! На жаль, таких країн немає", - прокоментував ймовірні податкові зміни голова Всеукраїнського союзу захисту підприємництва Сергій Доротич.

Він пояснив, що продавця штрафують, а покупцеві-скаржнику повернуть все, що він заплатив за товар. Бізнесмени тепер будуть задумуватись, чи вигідно їм за таких умов і надалі мати власну справу. Анонсована "держава в смартфоні", як виявилося, не позбавить їх паперової тяганини, навіть якщо масово впровадять касові апарати, додав експерт.

"Роздрукувати аналогічний чек для себе, зберігати його протягом трьох років, наклеювати його в відповідну звітність, роздруковувати ще додатковий звіт. Витрати кожного підприємця на один касовий апарат – це мінімум 70 тис. грн. На рік! Як наслідок, будуть підняті ціни на товари і послуги ", - пояснив Доротич.

Крім того, на думку експертів, у інтернет-магазинах оборот може зменшитися в кілька разів.

"Я не уявляю собі ситуації, коли інтернет-магазин зможе відстежити, в який саме день і час їхній покупець забрав з пошти товар. Це просто абсурд. Це буде підставою для штрафу", – говорить експерт аналітичного центру "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко.

Він зазначив, що де-факто податківці стають такими собі маленькими "царками", дії яких фактично неможливо потім оскаржити в суді.

Експерти при цьому вважають, що багато ФОПів якийсь час втримаються на плаву: будуть ховатися в тінь або виявляться втягнутими в корупційні схеми, причиною яких стануть саме нові податкові закони. А важка промисловість через збільшення ренти і посилення податкового тиску буде руйнуватися на очах, і наслідки можуть бути катастрофічні, попередив Гаврилечко.

"Ми втрачаємо десь приблизно третину експорту, зараз це близько 10 млрд дол. До мільйона робочих місць може бути втрачено", – говорить Гаврилечко.

На думку професора, ректора Міжнародного інституту бізнесу Олександра Савченка, нові законопроекти ставлять під загрозу енергетичну безпеку держави.

"Це б'є по видобутку газу і нафти. Хтось хоче зробити нас тотально залежними від Росії. Ми самі можемо здобувати!", – заявляє професор.

Крім того, за його прогнозом, стагнація важкої промисловості неминуче вплине на курс гривні. "Зарплати стануть меншими, це призведе до девальвації гривні, а значить, потім і до інфляції", - пояснив експерт.

Раніше повідомлялось, що у разі схвалення законопроекту №1210 українська гірничорудна промисловість буде платити в чотири рази більше податків.

Експерти вже охрестили проект №1210 "законом Коломойського", адже підвищення фіскального тиску на видобуток марганцевої руди законопроект не передбачає, а найпотужнішим гравцем на українському марганцевому ринку вважається компанія "Приват Інтертрейдинг", яка належить до групи "Приват" бізнесменів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Нагадаємо, як вважають у Європейській бізнес асоціації, у разі прийняття податкових змін, запропонованих в законопроекті №1210, українські компанії можуть втратити міжнародні ринки.