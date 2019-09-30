Податкові зміни: ЄБА закликала владу до результативного діалогу з бізнесом

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) закликає нову владу до результативного діалогу з бізнесом стосовно податкових змін в рамках законопроектів №1210 та №1210-1 і наполягає на дотриманні принципу стабільності податкової системи. Про це йдеться у заяві асоціації на офіційному сайті.

Як нагадали у ЄБА, в рамках робочої групи ВР з питань податків та фінансів тривають активні обговорення законопроектів №1210 та №1210-1 в частині доопрацювання положень щодо рентної плати за користування надрами для видобування залізної руди.

"Ми вітаємо готовність влади до відкритого діалогу з бізнесом, однак наголошуємо на тому, що такий діалог має бути результативним. При цьому результатом має стати досягнення компромісу у спосіб, який продемонструє повагу держави до встановлених нею офіційних правил гри", - наголосили у ЄБА.

Асоціація зазначає, що бізнес підтримує анонсовані прем’єр-міністром наміри розпочати в 2020 році комплексну податкову реформу. При цьому деякі пропоновані зміни в законопроектах 1210 та 1210-1 (зокрема, стосовно рентної плати за користування надрами), на думку бізнесу, фактично, випереджають події, істотно трансформуючи податковий ландшафт для окремих сегментів бізнесу вже зараз, тобто ще до представлення та обговорення планованої реформи.

Для якісних та стабільних податкових правил Європейська бізнес асоціація закликає розглядати пропозиції щодо змін до порядку оподаткування "ресурсних" платежів саме під час планування очікуваної податкової реформи.

Нагадаємо, як заявили у "Арселорміттал Кривий Ріг", можливі зміни у податку на видобуток залізної руди в рамках законопроекту №1210 призведуть до погіршення фінансового стану українського ГМК.

Неформально ініціативу вже охрестили "законопроектом Коломойського".