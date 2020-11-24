Податкова служба достроково виконала план по доходах держбюджету-2020

Державна податкова служба України достроково виконала план по доходах бюджету України. Із запланованих 458 мільярдів служба внесла до бюджету за рік вже 463 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Відомство повинно було за 2020 забезпечити надходження 458,2 мільярда гривень, але до кінця листопада вже внесло до бюджету 462,9 мільярда гривень.

Наголошується, що серед низки статей доходу, перевиконані надходження з податку на додану вартість з урахуванням бюджетного відшкодування (+28,4 мільярда), за адміністративними штрафами та іншими санкціями (+2,2 мільярда), з акцизного податку з ввезених в Україну підакцизних товарів (+0,7 мільярда). При цьому, за деякими іншими статтями доходу річні показники ще не досягнуті.

На думку міністра фінансів Сергія Марченка, ця статистика говорить про ефективність роботи в сфері детінізації операцій.

Сьогодні також повідомлялося, що Мінфін за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 листопада 2020 року залучив до державного бюджету 16,768 млрд грн. Це в 6,7 рази більше, ніж на попередньому аукціоні (2,509 млрд грн).

Також Міністерство фінансів України завершує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів державного бюджету на 2021 рік. Документ буде поданий в парламент найближчим часом.