Податкова реформа: у Раді розповіли, які зміни готують українцям

Як розповів РБК-Україна перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк (партія "Голос"), перша концепція висунута від представників монобільшості на чолі з Данилом Гетманцевим.

Водночас, за його словами, друга концепція - запропонована "Голосом".

Железняк уточнив, що деякі ідеї обох концепцій збігаються. Як, наприклад, об'єднання трьох внесків - військового, ПДФО та ЄСВ - в один платіж з одночасним зниженням.

"Це реформа оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, але це точно не ця сесія, адже ще навіть не внесений законопроект", - пояснив виданню голова профільного комітету Данило Гетманцев (СН).