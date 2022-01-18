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Податкова реформа: у Раді розповіли, які зміни готують українцям

Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Одна з реформ, якій депутати Верховної ради хочуть дати старт цього року, стосується податків. Наразі у парламенті є дві концепції того, як вона має виглядати.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік".

Як розповів РБК-Україна перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк (партія "Голос"), перша концепція висунута від представників монобільшості на чолі з Данилом Гетманцевим.

Водночас, за його словами, друга концепція - запропонована "Голосом".

Железняк уточнив, що деякі ідеї обох концепцій збігаються. Як, наприклад, об'єднання трьох внесків - військового, ПДФО та ЄСВ - в один платіж з одночасним зниженням.

"Це реформа оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб, але це точно не ця сесія, адже ще навіть не внесений законопроект", - пояснив виданню голова профільного комітету Данило Гетманцев (СН).

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