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Податкова реформа: у Раді хочуть заборонити оформляти співробітників ФОПами

Автор: Олександр Білоус

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує обмежити можливості для оформлення співробітників ФОПами. При цьому податкове навантаження на "білу" зарплату можуть знизити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Гетьманцева інтернет-виданню "Обозреватель".

Обмеження для ФОПів

"Звузити можливість для співпраці ФОПів на третій групі з юрособами для надання послуг. Ви розумієте, про що я зараз говорю. Йдеться про тих, хто не хоче платити податки з зарплати і оформляє своїх співробітників як "зарплатних ФОПів". Це все реформа оподаткування доходів. Знижуємо ставку, однак змушуємо платити всіх", - сказав Гетманцев.

Таке обмеження має запобігти ухиленню від сплати податків із зарплат українців. Адже, коли працівника оформляють в штат, з нього треба платити 22% ЄСВ і 19,5% ПДФО, тоді як з ФОПів - тільки 5% із зарплати.

Пропозиції Гетманцева

Він пропонує знизити ефективну ставку оподаткування, розширити можливості для декларування, ввести сімейне декларування і ввести з польською моделлю податок на виведений капітал як опцію для середнього бізнесу з оборотом до 200 млн гривень.

"Ми зробили все на рівні законодавства для детінізації, зараз м'яч на боці органів виконавчої влади", - додав Гетманцев.

Нагадаємо, згідно з Податковим кодексом України, з 1 січня 2022 року платники єдиного податку другої-четвертої груп, які проводять готівкові розрахунки, зобов'язані застосовувати у своїй діяльності реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Санкції за порушення використання касових апаратів передбачають штраф у розмірі 100% вартості проданих з порушенням товарів, а за наступні - вже 150% вартості товару.

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