Податкова попередила про можливі збої в роботі сервісів

Державна податкова служба України попередила про можливі збої в роботі електронних сервісів. Збої можливі вночі 5 і 6 січня.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Часткові обмеження можливі у зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу ДПС.

"У зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту державної податкової повідомляємо, що з 5 січня 2021 року з 22:00 до 1:00 6 січня 2021 року можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів", - повідомляє прес-служба ДПС.

У відомстві також попросили вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Державна податкова служба оприлюднила нові небюджетні рахунки 3556 для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Нові рахунки для сплати ЄСВ набрали чинності з 1 січня 2021 року.

У грудні в Україні діяла програма компенсації бізнесу за посилення карантинних обмежень. Це одноразова компенсація суб'єктам господарювання сплаченого до 2020 року Єдиного соціального внеску (ЄСВ).