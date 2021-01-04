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Податкова попередила про можливі збої в роботі сервісів

Автор: Артур Родивилов

Державна податкова служба України попередила про можливі збої в роботі електронних сервісів. Збої можливі вночі 5 і 6 січня.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Часткові обмеження можливі у зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу ДПС.

"У зв'язку з проведенням обслуговування програмно-технічного комплексу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг інформаційно-довідкового департаменту державної податкової повідомляємо, що з 5 січня 2021 року з 22:00 до 1:00 6 січня 2021 року можливі часткові обмеження доступу до електронних сервісів", - повідомляє прес-служба ДПС.

У відомстві також попросили вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Державна податкова служба оприлюднила нові небюджетні рахунки 3556 для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Нові рахунки для сплати ЄСВ набрали чинності з 1 січня 2021 року.

У грудні в Україні діяла програма компенсації бізнесу за посилення карантинних обмежень. Це одноразова компенсація суб'єктам господарювання сплаченого до 2020 року Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

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