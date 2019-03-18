Податкова визначила галузі-лідери із зростання прибутку

Лідирують виробники тютюнових виробів

Державна фіскальна служба оприлюднила дані щодо зростання прибутковості в окремих галузях економіки у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу ДФС.

За даними пре-служби, 29 підприємств, які здійснюють виробництво тютюнових виробів, задекларували до сплати 543,3 млн грн податку на прибуток. Порівняно з 2017 роком ця сума зросла в 16 разів, або на 509,7 млн грн.

Друге місце займають підприємства, діяльність яких пов’язана з виробництвом іншого електричного устаткування. 153 підприємства нарахували 629,1 млн грн, що в 9 разів, або на 559,4 млн грн більше, ніж в 2017 році.

Серед лідерів також суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з грошовим посередництвом. 381 суб’єкт господарювання задекларував майже 3,2 млрд грн. Це в 2,5 рази, або на 1,9 млрд грн більше, ніж у 2017 році.

Також зростання в 2,5 рази задекларували підприємства, які здійснюють добування сирої нафти. 90 суб’єктів господарювання нарахували майже 2,6 млрд грн податку на прибуток, що на 1,5 млрд грн більше 2017 року.

Нагадаємо, що за результатами 2018 року платники подали майже 304 тис. декларацій з податку на прибуток. До сплати задекларовано 97,55 млрд грн, що на 14,2 млрд грн більше, ніж у 2017 році. Загальна сума отриманих доходів минулого року склала майже 9,5 трлн грн. Це на 1,2 трлн грн більше, ніж попереднього року. В цілому по Україні спостерігається адекватний темп росту податку при збільшенні доходів. Так, темпи приросту доходів складають 16,2% при збільшенні податку в 17%.