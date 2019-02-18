Податкова дала роз'яснення щодо необхідності подавати декларацію про доходи

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Декларації повинні подавати хатні працівниці, садівники, няні, будівельники, водії

Декларації про майновий стан і доходи за минулий рік повинні подавити громадяни, які отримали доходи без участі податкових агентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Як зазначили в прес-службі, до таких доходів належать, у першу чергу, винагороди, які виплачуються особам, які працюють за наймом у приватних осіб хатніми працівницями, садівниками, нянями, гувернантками, будівельниками, водіями тощо.

"Податкові агенти - це всі підприємства, підприємці, а також особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси тощо), які нараховують та виплачують фізичним особам доходи у вигляді заробітної плати, гонорарів, винагород за разову роботу, дивідендів, премій тощо. Такі податкові агенти відповідно до Податкового кодексу, відповідальні за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Тому якщо особа у 2018 році отримувала доходи тільки за участі податкових агентів, декларацію їй подавати не потрібно", - сказала начальник відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС.

Крім того, за її словами, подати декларацію мають люди, які отримали у 2018 році інвестиційні активи. Це доходи від продажу цінних паперів, корпоративних прав. При цьому не має значення, кому були реалізовані такі активи - фізичній чи юридичній особі.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Державна фіскальна служба України дала роз'яснення щодо випадків, у яких не потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи.