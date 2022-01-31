Податкова амністія: чи потрібно декларувати спільний будинок

Об'єкти декларування

Як зазначили ДПС, якщо об’єкт нерухомого майна може бути об’єктом одноразового (спеціального) добровільного декларування.

Його можна задекларувати та сплатити податки, якщо він був придбаний за рахунок доходів, що підлягали оподаткуванню в Україні, але з яких не були сплачені податки і збори.

При цьому фізична особа самостійно приймає рішення щодо визначення активів, які будуть зазначені нею у декларації, додали в ДПС.

Виключення

Як зазначили в ДПС, Податковим кодексом України визначено перелік об’єктів нерухомого майна, щодо яких не здійснюється нарахування та сплата збору з одноразового добровільного декларування

До таких активів відносяться, зокрема, житловий будинок/житлові будинки, зареєстрований/зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м, або житловий будинок незавершеного будівництва такою ж площею за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення.