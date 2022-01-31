Податкова амністія: чи потрібно декларувати спільний будинок

Державна податкова служба (ДПС) надала роз'яснення щодо включення будинку у спільній власності до декларації під час "податкової амністії". Будинок можна декларувати, і збір не береться, якщо його площа не перевищує 240 кв. м.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Головного управління ДПС у м. Києві.
Як зазначили ДПС, якщо об’єкт нерухомого майна може бути об’єктом одноразового (спеціального) добровільного декларування.
Його можна задекларувати та сплатити податки, якщо він був придбаний за рахунок доходів, що підлягали оподаткуванню в Україні, але з яких не були сплачені податки і збори.
При цьому фізична особа самостійно приймає рішення щодо визначення активів, які будуть зазначені нею у декларації, додали в ДПС.
Як зазначили в ДПС, Податковим кодексом України визначено перелік об’єктів нерухомого майна, щодо яких не здійснюється нарахування та сплата збору з одноразового добровільного декларування
До таких активів відносяться, зокрема, житловий будинок/житлові будинки, зареєстрований/зареєстровані у встановленому порядку в Україні, загальна площа якого/яких сукупно не перевищує 240 кв. м, або житловий будинок незавершеного будівництва такою ж площею за умови наявності у такої фізичної особи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення.
Зазначимо, з 1 вересня 2021 року в Україні почалася податкова амністія (одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів з подальшою сплатою одноразового збору до держбюджету). Спецдекларування триватиме один рік до 1 вересня 2022 року.
Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцев повідомив, що після проведення податкової амністії влада України використовуватиме непрямі методи податкового контролю. Вони будуть стосуватися тільки майбутніх придбань.