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Податкова амністія: НБУ визначив порядок одноразового декларування доходів

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України визначив порядок відкриття та ведення поточних рахунків зі спеціальним режимом використання для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування. Декларування проводиться з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Згідно з порядком, фізичні особи, які мають намір скористатися правом на одноразове декларування, звертаються до банку для відкриття поточного рахунку із спеціальним режимом використання та розміщення готівкових коштів в національній та іноземних валютах, банківських металів (з фізичною поставкою).

Потім декларант відкриває в банку спеціальний рахунок та вносить на нього готівкові кошти, банківські метали через операційну касу банку.

Після підтвердження джерел походження грошових коштів, банківських металів декларант має право:

  • перерахувати грошові кошти, банківські метали на власний поточний рахунок фізичної особи, відкритий в банку України;
  • або зняти грошові кошти, банківські метали та закрити спеціальний рахунок;
  • або подати в банк заяву та використовувати надалі цей рахунок як звичайний поточний рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб.

Нагадаємо, Верховна рада ухвалила два закони (проекти 1539-9 та 1542-9), які запроваджують податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє українцям добровільно задекларувати свої активи, а інший - звільняє від відповідальності.

Згідно з законами, українці отримають змогу добровільно задекларувати свої активи у період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Громадяни зможуть подати одноразову декларацію з активами, з яких не були сплачені податки і збори до 1 січня 2021 року.

Із задекларованих активів громадянам доведеться сплатити збір:

  • 5% з валютних цінностей на рахунках у банках в Україні та інших активів в Україні;
  • 9% з валютних цінностей на рахунках в іноземних фінансових установах та інших активів за кордоном;
  • 2,5% з номінальної вартості державних облігацій України придбаних з 1 вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року.
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