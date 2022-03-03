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Податки у воєнний час: що треба знати бізнесу

Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 3 березня, Верховна рада прийняла за основу та в цілому законопроекти №7121-1 і №7125, які стосуються оподаткування та подання звітності у період дії воєнного стану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.

Ними передбачається насамперед припинення податкових перевірок на час воєнного стану. Також подавати звіти та інші документи можна через 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану.

Крім того, законопроекти передбачають:

  • звільнення від відповідальності платників у разі неможливості виконання своїх обовʼязків;
  • операції з добровільної передачі коштів, товарів, у тому числі підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, без попереднього або наступного відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування;
  • врахування у складі витрат у повному обсязі коштів та майна, що передається ЗСУ та іншим підрозділам;
  • сума відшкодування вартості пального, витраченого при наданні послуг з перевезення для забезпечення потреб ЗСУ та підрозділів територіальної оборони, не включається до складу оподатковуваного доходу фізичних осіб, які надають такі послуги;
  • подовження дії ліцензій на виробництво підакцизної продукції;

Нагадаємо, Верховна рада вранці 24 лютого запровадила в Україні військовий стан. У зв'язку із цим чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон.

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