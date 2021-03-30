Податок на викиди потрібно спрямувати на модернізацію промисловості, а не виплати боргів, - екологи

Кошти від податку на викиди СО2 мають спрямовуватись на екомодернізацію промислових підприємств, а не на вирішення проблем "зеленої" енергетики.

Про це йдеться в заяві Професійної асоціації екологів України.

"Кошти з податку на СО2 необхідно направляти на модернізацію та декарбонізацію підприємств, де ці викиди СО2 здійснюються - в індустріальні регіони. Запропонована концепція щодо фінансування "зеленої" енергетики ніяким чином не буде стимулювати процес екологічної модернізації промисловості", - зазначається в заяві.

Екологи нагадали про європейський досвід екомодернізації промисловості для зменшення рівня викидів СО2, зазначивши, що держави при цьому застосовували різні інструменти для стимулювання модернізації. Зокрема, надавали підтримку у вигляді субсидій, дотацій, податкових пільг, повернення податків, пільгових кредитів, грантів тощо.

"Зростання ставок податку та скорочення інвестицій в підвищення енергоефективності українських промислових підприємств - це буде не той цільовий результат, який покращить стан навколишнього середовища", - зазначили в ПАЕУ.

В ПАЕУ також звернули увагу, що зобов’язання перед виробниками електроенергії з відновлювальних джерел взяла на себе держава, і саме вона має забезпечувати їх виконання згідно з законодавством.

Вони також закликали відхилити концепцію щодо фінансування шляхом податку на викиди двооксиду вуглецю відновлювальних джерел енергії, наголосивши, що це не сприятиме декарбонізації промисловості.

