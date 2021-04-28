Податок на нерухомість: хто повинен сплачувати за квадратні метри

Податок сплачується за кожен квадратний метр для квартир площею понад 60 кв. метрів та будинків понад 120 кв. метрів.

Пільги з податку для фізичних осіб не застосовуються до:

Об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі: квартира перевищує 300 кв. метрів; житловий будинок перевищує 600 кв. метрів; площа різних типів об’єктів житлової нерухомості перевищує 900 кв. метрів;

Об’єкта/об’єктів оподаткування, використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

"Отже, фізичні особи - підприємці, які зазначили своє житло як податкову адресу та фактично здійснюють діяльність у власній квартирі /будинку, не мають право на пільги з податку на нерухомість. Аналогічно сплачувати податок починаючи з першого квадратного метра повинні і особи, які здають житлову нерухомість в оренду (лізинг)", - йдеться в повідомленні.

У кожному регіоні ставку встановлює місцева влада, але за законом вона не повинна перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати. У 2021 році максимальна сума - 70,8 гривень за квадратний метр.

Рахунки власникам нерухомості повинні прийти до 1 липня 2021 року і оплатити їх потрібно протягом 60 днів. За прострочення оплати податку передбачений штраф у розмірі 10% від суми боргу за прострочення до 30 днів, більше 30 днів - 20%.