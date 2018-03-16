Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,63 гривні/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 16 березня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу підвищився на 25 копійок до 26,63 гривні/долар, курс купівлі підвищився на 20 копійок - до 26,25 гривні/долар. Курс євро у продажу у порівнянні з даними на 15 березня, збільшився на 25 копійок - до 32,95 гривні/євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,60 - 26,47 (25,35-26,34 - 15 березня), продажу 26,45-27,00 (26,18-26,70 - 15 березня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,2457 (26,0475 - 15 березня), продажу – 26,6266 (26,3876 - 16 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 31,00-32,67 (31,00-32,51 - 16 березня), продажу 32,67 – 33,34 (32,37-33,00 – 15 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,2203 (32,0598 - 15 березня), продажу – 32,9503 (32,6984 - 15 березня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 - 4,550 (2,000-4,530 - 15 березня), продажу– 4,500-6,000 (4,500-6,000 - 15 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 4,219 (4,225 - 15 березня), продажу 4,705(4,687 - 15 березня) за 10 рублів.