Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,28 гривні/долар

Курс євро знизився на 4 копійки

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 липня 2018 року, 11:15 курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 26,28 гривень, у купівлі курс долара знизився на 5 копійок до 26,07 гривень за долар. Порівняно з даними 9 липня, курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 31,02 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,30 – 26,17 (25,35 – 26,20 - 9 липня), продажу 26,19 – 26,75 (26,20 - 26,80 - 9 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0751 (26,1102 – 9 липня), продажу - 26,2807 (26,3344 – 9 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 – 30,72 (30,00 – 30,78 – 9 липня), продажу– 30,74 – 31,75 (30,75 – 31,75 – 9 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4897 (30,5466 – 9 липня), продажу – 31,0161 (31,0576 – 9 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,100 (2,000-4,100 – 9 липня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 9 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,804 (3,811 – 9 липня), продажу 4,249 (4,239 – 9 липня) за 10 рублів.