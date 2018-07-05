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Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,43 гривні/долар

НовиниФінанси    05.07.2018 - 11:05
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара підвищився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу підвищився до 30,98 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 5 липня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу підвищився на 11 копійок до 26,43 гривень, курс купівлі долара підвищився на 8 копійок до 26,18 гривень за долар. Порівняно з даними 4 липня, курс євро у продажу підвищився на 11 копійок - до 30,98 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,45 – 26,32 (25,80 – 26,25 - 4 липня), продажу 26,15 – 26,85 (26,15 - 26,80 - 4 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1752 (26,0993 – 4 липня), продажу - 26,4342 (26,3250 – 4 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,80 – 30,70 (29,80 – 30,59 – 4 липня), продажу– 30,50 – 31,95 (30,50 – 31,50 – 4 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4493 (30,3549 – 4 липня), продажу – 30,9822 (30,8655 – 4 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,090 (2,000-4,090 – 4 липня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 4 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,788 (3,724 – 4 липня), продажу 4,253 (4,238 – 4 липня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 збільшився до 26,51 грн/долар НБУ на 5 липня послабив курс гривні до 26,44 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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