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Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,13 гривні/долар

НовиниФінанси    29.05.2018 - 11:08
Фото: готівковий курс долара знизився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара знизився (РБК-Україна)

Курс євро у продажу знизився до 30,67 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 травня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу подешевшав на 1 копійку - до 26,13 гривень, у купівлі курс долара знизився на 4 копійки - до 25,90 гривень за долар. Порівняно з даними 25 травня, курс євро у продажу знизився на 18 копійок - до 30,67 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,20 – 26,10 (25,25 - 26,06 - 25 травня), продажу 25,98 – 26,35 (26,03 - 26,30 - 25 травня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,8971 (25,9385 - 25 травня), продажу - 26,1280 (26,1389 – 25 травня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 29,28 – 30,65 (30,00 – 30,72 – 25 травня), продажу– 30,40 – 31,35 (30,62 – 31,35 – 25 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,1525 (30,3496 – 25 травня), продажу – 30,6693 (30,8514 – 25 травня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,120 (2,000-4,160 – 25 травня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 25 травня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,644 (3,632 – 25 травня), продажу 4,290 (4,292 – 25 травня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 зберігся на рівні 26,14 грн/долар НБУ на 29 травня послабив курс гривні до 26,15 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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