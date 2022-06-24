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Готівковий і картковий: як відрізняється курс долара в банках

Фото: Курс долара відрізняється в банках для готівкових операцій і за картками (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після початку російського вторгнення в Україні були введені валютні обмеження. Це призвело до множинності курсів, які діють як для громадян, так і для імпорту товарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Готівковий і картковий курс банків для громадян

Українські банки встановили різні курси для обміну валюти в Україні і для карткових операцій, який в основному діє для оплати товарів і послуг і зняття готівки за кордоном. Станом на 24 червня готівковий курс долара вище майже на 10%.

ПриватБанк

  • Готівковий: 35,30 гривень/долар - купівля, 35,60 гривень/долар - продаж
  • За картками: 29,25 гривень/долар - купівля, 32,79 гривень/долар-продаж

Райффайзен Банк

  • Готівковий: 35,40 гривень/долар - купівля, 36,10 гривень/долар-продаж
  • За картками: 29,25 гривень/долар - купівля, 32,45 гривень/долар-продаж

ПУМБ

  • Готівковий: 35,40 гривень/долар - купівля, 36,10 гривень/долар-продаж
  • За картками: 29,25 гривень / Долар-купівля, 32,65 гривень/долар-продаж

Альфа-Банк

  • Готівковий: 34,80 гривень/долар - купівля, 35,50 гривень/долар-продаж
  • За картками: 29,25 гривень/долар - купівля, 32,45 гривень/долар-продаж

Зближення курсів

З середини квітня НБУ дозволив банкам продавати готівкову валюту громадянам, а в травні зняв 10%-ве обмеження між офіційним курсом і курсом продажу. За прогнозом НБУ, це створює можливості для зближення курсу конвертації валюти для громадян, які тимчасово перебувають за кордоном, і курсу купівлі готівкової валюти для громадян, які залишаються в Україні.

Економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран вважає, що готівковий курс продажу долара буде прагнути до позначки 33,0 грн за долар, це приблизно той ринковий консенсус, який вже склався у банків за картковими курсами.

"Цей процес зближення курсів ми зараз і спостерігаємо, але через специфіку готівкового ринку процес зближення має поступальний і повільний характер",-додав Шапран.

Крім того, Національний банк з 21 травня знизив щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тис.грн в еквіваленті (зі 100 тис. грн). Зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном для розрахунків з метою оплати вартості товарів, робіт і послуг - більшість з них можна і надалі проводити без обмежень.

Офіційний курс НБУ і курс для підприємств

З початку війни НБУ заморозив офіційний курс на рівні 29,25 гривень. Банки повинні проводити операції з купівлі-продажу безготівкової валюти з клієнтами за курсом, що знаходиться в діапазоні, де нижня межа - офіційний курс, а верхній - офіційний курс +1%.

Таким чином імпортери можуть закуповувати валюту за курсом, який близький до курсу продажу валюти експортерами. У разі виникнення дефіциту валюти на ринку НБУ закриває його продажем валюти з міжнародних резервів.

При цьому НБУ продає щотижня близько 1 млрд доларів з резервів для покриття дефіциту безготівкової валюти. Банки не можуть використовувати цю валюту для продажу на готівковому ринку.

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